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Мы заложники – Гройсман назвал сумму долга Украины

Украина в следующем году должна отдать 427 млрд гривен внешних долгов.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время Свободы Слова на ICTV.

– У нас Бюджет следующего года будет составлять один триллион двести миллиардов гривен и от этой суммы нам нужно отдать 427 млрд гривен, то есть третью часть бюджета, – отметил Гройсман.

По его словам, в МВФ “записать” можно лишь однажды и вычеркнуть невозможно. Поэтому Украина сегодня является заложницей.

Для того, чтобы продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, Украина должна отдать долги, которые были накоплены с 2006 по 2010 годы.

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Напомним, Украина ведет переговоры по ценам на газ с Международным валютным фондом и будет пытаться обойтись минимальными потерями.

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