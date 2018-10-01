Украина ведет переговоры по ценам на газ с Международным валютным фондом и будет пытаться обойтись минимальными потерями.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время Свободы Слова на ICTV.

По его словам, решения нет, но идут конструктивные переговоры с МВФ.

– Я вижу у них понимание ситуации. Они оценивают реальные доходы людей. Я уверен, что мы сможем с минимальными потерями выйти из этой ситуации.

Правительство также работает над новой системой субсидий.

– Нам нужно не допустить экономического краха, а с другой стороны – защитить украинцев, – Гройсман назвал две задачи Правительства, которые нужно сегодня решить.

Украине нужно вернуть $33 млрд долга, кроме этого мы используем $5 млрд ежегодно на обслуживание.

– Но для меня главное, чтобы ни одна украинская семья не пострадала, – добавил премьер.

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Напомним, Кабмин отложил повышение тарифов на газ.