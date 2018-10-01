PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Гройсман о повышении цен на газ: Мы обойдемся минимальными потерями/

Гройсман о повышении цен на газ: Мы обойдемся минимальными потерями

Украина ведет переговоры по ценам на газ с Международным валютным фондом и будет пытаться обойтись минимальными потерями.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время Свободы Слова на ICTV.

По его словам, решения нет, но идут конструктивные переговоры с МВФ.

– Я вижу у них понимание ситуации. Они оценивают реальные доходы людей. Я уверен, что мы сможем с минимальными потерями выйти из этой ситуации.

Правительство также работает над новой системой субсидий.

– Нам нужно не допустить экономического краха, а с другой стороны – защитить украинцев, – Гройсман назвал две задачи Правительства, которые нужно сегодня решить.

Украине нужно вернуть $33 млрд долга, кроме этого мы используем $5 млрд ежегодно на обслуживание.

– Но для меня главное, чтобы ни одна украинская семья не пострадала, – добавил премьер.

Читайте: Газа хватит на отопительный сезон 2018 – Нафтогаз

Напомним, Кабмин отложил повышение тарифов на газ.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Бюджет под елку отменяется – с 2019 Украина будет планировать бюджет на 3 года
Что будет означать дефолт и почему Украина должна договориться с МВФ
Мишель Терещенко пойдет в президенты Украины
Анатолий Чепига получил Героя России за эвакуацию Януковича
Муженко расскрыл план Украины по защите Азовского моря
Почему Украина уходит под воду и как спастись
Кабмин отложил повышение тарифов на газ
Всемирный банк выдвинул условие Украине для получения $800 млн
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка