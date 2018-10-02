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Ми заручники – Гройсман назвав суму боргу України

Україна наступного року має віддати 427 мільярдів гривень зовнішніх боргів.

Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав під час Свободи Слова на ICTV.

– У нас Бюджет наступного року складатиме один трильйон двісті мільярдів гривень і від цієї суми нам потрібно віддати 427 мільярдів гривень, тобто третю частину бюджету, – зазначив Гройсман.

За його словами, у МВФ “записати” можна лише одного разу і викреслити нереально. Тому Україна сьогодні є заручницею.

Для того, щоб продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, України має віддати борги, які були накопичені з 2006 по 2010 роки.

Читайте: Що означатиме дефолт і чому Україна має домовитись з МВФ

Нагадаємо, Україна веде переговори щодо цін на газ з Міжнародним валютним фондом і намагатиметься обійтися мінімальними втратами.

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