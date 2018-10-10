Кабмин утвердил создание возле границы с Россией Шосткинского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

Кабинет министров Украины утвердил создание бюджетного учреждения Шосткинский пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины (воинская часть 1569), сообщает УНИАН.

Соответствующее распоряжение правительство одобрило на заседании без обсуждения.

Согласно названию, Шосткинский пограничный отряд будет действовать в Сумской области.

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Отряд будет функционировать в рамках общей численности ГПСУ за средства, предусмотренные бюджетом для ведомства.

Отряд создан из-за необходимости повышения надежности охраны и уровня защищенности на границе с Россией.

К слову, Кабмин выделил 100 млн грн компенсации от последствий взрывов на арсенале в Ичне, а также 100 млн грн на ликвидацию последствий пожара.

Фото: ГПСУ