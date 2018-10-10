Кабмін схвалив створення біля кордону з Росією Шосткинського прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Кабінет міністрів України схвалив створення бюджетної установи Шосткинський прикордонний загін Державної прикордонної служби України (військова частина 1569), повідомляє УНІАН.

Відповідне розпорядження уряд схвалив на засіданні без обговорення.

Згідно з назвою, Шосткинський прикордонний загін діятиме в Сумській області.

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Загін функціонуватиме в межах загальної чисельності ДПСУ за кошти, передбачені бюджетом для відомства.

Загін створено через необхідність підвищення надійності охорони та рівня захищеності на кордоні з Росією.