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Каноническая церковь! Аннексию Киевской Митрополии признано незаконной

Синод Вселенского патриархата признал аннексию Киевской Митрополии в 1686 году незаконной.

Церква

Синод Вселенского патриархата признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Российской Церковью в 1686 году, сообщил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря в Facebook. Это делает УПЦ КП канонической церковью.

– Сразу из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского Патриархата. Об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария). О признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Российской Церковью в 1686 году, – написал Зоря.

В свою очередь, министр иностранных дел Павел Климкин заявил в своей колонке в Украинской правде, что украинская церковь де юре никогда не прекращала быть канонической территорией Вселенского Патриархата.

– В 1686 году Константинополь своей Грамотой о предоставлении передал Патриарху Московскому только право рукополагать митрополитов Киевских. Такое решение было обусловлено экономическими причинами и тогдашней сложной ситуации с безопасностью в регионе и считалось временным… Однако Московский Патриархат никогда не придерживался этих условий и осуществил незаконное присоединение и поглощение Украинской церкви. Константинополь из-за неблагоприятных исторических условий вынужден был проявлять терпимость и молчать, но никогда не отказывался от своих прав, – сказал Климкин.

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К слову, Вселенский патриарх снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария.

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