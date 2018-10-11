Синод Вселенського патріархату прийняв рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні.

Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу Українській церкві, повідомив представник Константинополя.

Відповідне рішення затверджено Синодом 11 жовтня в Стамбулі.

– Перше – відновити рішення, які вже були зроблені… Екуменічний Патріархат продовжує процедуру надання Томосу Українській церкві, – сказав представник Константинополя митрополіт Гальський Еммануїл журналістам у четвер після засідання Синоду.

Президент Петро Порошенко привітав українців з рішенням Синоду і розповів про його важливість для країни.

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Нижче публікується текст рішення Синоду, переклад якого українською мовою опубліковано в Facebook спікера УПЦ КП Євстратія Зорі.

– Під головуванням Його Всесвятості, Вселенського Патріарха, Святий і Священний Синод зібрався на чергове засідання з 9 по 11 жовтня 2018 року для вивчення і обговорення питань порядку денного.

Священний Синод докладно і довго обговорював церковну справу України в присутності Його Преосвященства Архієпископа Данила Памфільського і Його Преосвященства Єпископа Іларіона Едмонтонського, патріарших Екзархів в Україні, і прийняв після розширеного обговорення такі рішення:

1) Підтвердити вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський Патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України;

2) Відновити станом на сьогоднішній день Ставропігію Вселенського Патріарха в Києві;

3) Прийняти та розглянути прохання про апеляцію від Філарета Денисенка, Макарія Малетича та їх послідовників

4) Скасувати зобов’язання Синодального листа 1686 року, який надавав у порядку ікономії право Патріарху Московському висвячувати Київського митрополита, обраного собором духовенства та вірян його єпархії;

5) Звернутися до всіх залучених сторін із закликом утримуватися від захоплення церков, монастирів і іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій і помсти, щоб перемагали світ і любов Христа.

Як відомо, Синод Вселенського патріархату закінчив свою 3-денну роботу в Стамбулі, яка розпочалася 9 жовтня. Наступний Синод пройде 9-11 листопада.