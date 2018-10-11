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Томос Украине: РПЦ грозит жестким ответом Константинополю

Синод РПЦ 15 октября в Минске готовит жесткий ответ на действия Константинополя, заявляют в Москве

В Русской православной церкви пообещали жесткий ответ ее Синода на действия Константинополя в отношении Украины.

– Ответ будет самым решительным и жестким, он будет адекватен той ситуации, которая сложилась, – сказал секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук в интервью одному из российских каналов, пишет Интерфакс.

В свою очередь глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов заявили, что из-за снятия анафемы с Филарета российские церковники могут “разорвать общение” со Вселенским патриархатом, а на патриарха Варфоломея – наложить анафему, пишет РИА-Новости.

– Когда документы получим, будем определяться. А как реагировать, решит предстоятель нашей церкви и священный синод, — сказал Анисимов.

Как известно, Синод Вселенского патриархата закончил свою 3-дневную работу в Стамбуле, начавшуюся 9 октября. Следующий Синод пройдет 9-11 ноября.

За время работы Синод: подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский Патриархат приступил к оказанию автокефалии Церкви Украины; восстановил на сегодняшний день Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве; принял и рассмотрел просьбу об апелляции от Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей; отменил обязательства Синодального письма 1686 года, который предоставлял в порядке икономии право Патриарху Московскому рукополагать Киевского митрополита, избранного собором духовенства и верующих его епархии.

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