Синод РПЦ 15 жовтня в Мінську готує жорстку відповідь на дії Константинополя, заявляють у Москві.

У Російській православній церкві пообіцяли жорстку відповідь її Синоду на дії Константинополя щодо України.

– Відповідь буде найрішучішою і жорсткою, вона буде адекватною тій ситуації, яка склалася, – сказав секретар Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату з міжправославних відносин протоієрей Ігор Якимчук в інтерв’ю одному з російських каналів, пише Інтерфакс.

У свою чергу глава прес-служби УПЦ МП Василь Анісімов заявив, що через зняття анафеми з Філарета російські церковники можуть “розірвати спілкування” із Вселенським патріархатом, а на патріарха Варфоломія – накласти анафему, пише РИА-Новости.

– Коли документи отримаємо, будемо визначатися. А як реагувати, вирішить предстоятель нашої церкви і священний синод, – сказав Анісімов.

Як відомо, Синод Вселенського патріархату закінчив свою 3-денну роботу в Стамбулі, яка розпочалася 9 жовтня. Наступний Синод пройде 9-11 листопада.

За час роботи Синод: підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський Патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України; відновив станом на сьогоднішній день Ставропігію Вселенського Патріарха в Києві, прийняв та розглянув прохання про апеляцію від Філарета Денисенка, Макарія Малетича та їх послідовників; скасував зобов’язання Синодального листа 1686 року, який надавав у порядку ікономії право Патріарху Московському висвячувати Київського митрополита, обраного собором духовенства та вірян його єпархії.