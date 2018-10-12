Томос про автокефалію православній церкві в Україні є сильним ударом не лише по Московському патріархату, але й по Кремлю.

Томос для України масово обговорюють польські ЗМІ.

Газета Rzeczpospolita наголошує, що бажання приєднатись до Єдиної української церкви з боку священнослужителів Московського Патріархату стане серйозною загрозою для Москви.

Водночас позитивне рішення Синоду може стати однією з найважливіших подій в історії України.

Найбільше шансів стати главою незалежної від Москви канонічної православної церкви в Україні має митрополит Київського патріархату Філарет.

Читайте: Автокефалія УПЦ. Філарет скликає Об’єднавчий Собор

Рішення Синоду є сильним ударом по Кремлю, а не лише для Російської православної церкви, переконана Gazeta Wyborcza.

Видання підкреслює, що до процесу створення єдиної помісної православної церкви в Україні долучиться УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і частина УПЦ Московського патріархату.

Відтепер московська церква перестане бути найбільшою православною у світі.

TVN24.PL підкреслює, що Синод вирішив зняти анафему з Філарета, а також скасував силу синодального листа 1686 року, що надавало право Московському патріарху призначати Київського митрополита.

– Це ще один акт підтвердження незалежності України, – цитує видання слова Петра Порошенка щодо створення Української православної церкви.

Рішення розпочати процес надання автокефалії УПЦ є поразкою Московського патріархату. Без України РПЦ перестає бути наймогутнішою у світі, нагадує Onet.pl.