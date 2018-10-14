До поліції доставили близько 100 молодих людей, які перебували біля Лаври організованими групами.

Київська поліція доставила до Печерського районного управління близько 100 молодих людей, які організованими групами знаходилися біля Києво-Печерської Лаври, повідомило джерело в правоохоронних органах.

– Близько 100 осіб доставлено до райуправління для встановлення їхніх анкетних даних, -сказав співрозмовник, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, поліція має намір встановити мету перебування цих людей біля Лаври.

– У поліції досить сил і засобів для забезпечення правопорядку, в тому числі, біля культових споруд, щоб не потребувати допомоги якихось людей, – додав співрозмовник агентства.

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Про приналежність доставлених у поліцію людей до будь-яких організацій або участі в будь-яких акціях не повідомляється.

Нагадаємо, під час маршу націоналістів у Києві сталися сутички між активістами і поліцейськими.

Фото: rbc.ua