До поліції доставили близько 100 молодих людей, які перебували біля Лаври організованими групами.
Київська поліція доставила до Печерського районного управління близько 100 молодих людей, які організованими групами знаходилися біля Києво-Печерської Лаври, повідомило джерело в правоохоронних органах.
– Близько 100 осіб доставлено до райуправління для встановлення їхніх анкетних даних, -сказав співрозмовник, пише Інтерфакс-Україна.
За його словами, поліція має намір встановити мету перебування цих людей біля Лаври.
– У поліції досить сил і засобів для забезпечення правопорядку, в тому числі, біля культових споруд, щоб не потребувати допомоги якихось людей, – додав співрозмовник агентства.
Читайте: Вночі у Києві прогримів вибух у квартирі багатоповерхівки
Про приналежність доставлених у поліцію людей до будь-яких організацій або участі в будь-яких акціях не повідомляється.
Нагадаємо, під час маршу націоналістів у Києві сталися сутички між активістами і поліцейськими.
Фото: rbc.ua