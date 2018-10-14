PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Поліція затримала близько 100 осіб у Києво-Печерській Лаврі/

Поліція затримала близько 100 осіб у Києво-Печерській Лаврі

До поліції доставили близько 100 молодих людей, які перебували біля Лаври організованими групами.

Київська поліція доставила до Печерського районного управління близько 100 молодих людей, які організованими групами знаходилися біля Києво-Печерської Лаври, повідомило джерело в правоохоронних органах.

– Близько 100 осіб доставлено до райуправління для встановлення їхніх анкетних даних, -сказав співрозмовник, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, поліція має намір встановити мету перебування цих людей біля Лаври.

– У поліції досить сил і засобів для забезпечення правопорядку, в тому числі, біля культових споруд, щоб не потребувати допомоги якихось людей, – додав співрозмовник агентства.

Читайте: Вночі у Києві прогримів вибух у квартирі багатоповерхівки

Про приналежність доставлених у поліцію людей до будь-яких організацій або участі в будь-яких акціях не повідомляється.

Нагадаємо, під час маршу націоналістів у Києві сталися сутички між активістами і поліцейськими.

Фото: rbc.ua

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Марш націоналістів у Києві – сталися сутички з поліцією
Іноземцям намагалися продати викрадену ікону у Лаврі
У Лаврі викрали старовинну ікону Георгія-Побідоносця
В'ячеслав Аброськін
При Нацполіції створили департамент для боротьби зі “злодіям у законі”
Зі щитами та кийками. У Києві затримали близько 40 тітушок
Нацполіція
За стандартами НАТО. Поліцейським видадуть пістолети-кулемети МП-5
Києво-Печерську та Почаївську лаври передадуть Українській православній церкві
Масові ДТП на дорогах України: у Києві збільшать кількість патрулів
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка