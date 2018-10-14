PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Расписанные стены и дымовые шашки: в Киеве напали на "офис Медведчука"/

Расписанные стены и дымовые шашки: в Киеве напали на “офис Медведчука”

Правоохранители расследуют инцидент с повреждением вандалами здания на одной из улиц в Шевченковском районе.

Правоохранители расследуют инцидент с повреждением вандалами здания на ул.И.Франко в Шевченковском районе, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

– Около 19.30 в дежурную часть поступило сообщение, что неизвестные в масках бьют окна и делают надписи на здании на улице Ивана Франко, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент прибытия правоохранителей на место происшествия нарушители порядка разбежались.

Погром в “офисе Медведчука”. Фото: полиция Киева. 

В настоящее время следственно-оперативная группа проводит осмотр (здания. – Ред.). Полицейские также изучают записи в сети Интернет, на которых зафиксированы события под указанным зданием. После проведения проверки будет определена правовая квалификация инцидента.

Читайте: Полиция задержала около 100 человек в Киево-Печерской Лавре

Кроме того, полицейские обнаружили надписи на фасаде, повреждены окна и роллеты. Также, по словам охранников, в помещение правонарушители забросили дымовые шашки.

В свою очередь праворадикальные организации С14 и Традиция и порядок разместили в Facebook видео нападения на помещение, которое они называют “офисом Медведчука”.

Напомним, во время марша националистов в Киеве произошли столкновения между активистами и полицейскими.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка