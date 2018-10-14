Правоохранители расследуют инцидент с повреждением вандалами здания на одной из улиц в Шевченковском районе.

Правоохранители расследуют инцидент с повреждением вандалами здания на ул.И.Франко в Шевченковском районе, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

– Около 19.30 в дежурную часть поступило сообщение, что неизвестные в масках бьют окна и делают надписи на здании на улице Ивана Франко, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент прибытия правоохранителей на место происшествия нарушители порядка разбежались.

Погром в “офисе Медведчука”. Фото: полиция Киева.

В настоящее время следственно-оперативная группа проводит осмотр (здания. – Ред.). Полицейские также изучают записи в сети Интернет, на которых зафиксированы события под указанным зданием. После проведения проверки будет определена правовая квалификация инцидента.

Читайте: Полиция задержала около 100 человек в Киево-Печерской Лавре

Кроме того, полицейские обнаружили надписи на фасаде, повреждены окна и роллеты. Также, по словам охранников, в помещение правонарушители забросили дымовые шашки.

В свою очередь праворадикальные организации С14 и Традиция и порядок разместили в Facebook видео нападения на помещение, которое они называют “офисом Медведчука”.

Напомним, во время марша националистов в Киеве произошли столкновения между активистами и полицейскими.