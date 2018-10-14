PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Розписані стіни і димові шашки: у Києві напали на "офіс Медведчука"/

Розписані стіни і димові шашки: у Києві напали на “офіс Медведчука”

Правоохоронці розслідують інцидент з пошкодженням вандалами будівлі на одній з вулиць у Шевченківському районі.

Правоохоронці розслідують інцидент з пошкодженням вандалами будівлі на вул.І.Франка в Шевченківському районі, повідомила прес-служба Національної поліції Києва.

– Близько 19.30 до чергової частини надійшло повідомлення, що невідомі в масках б’ють вікна і роблять написи на будівлі на вулиці Івана Франка, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в момент прибуття правоохоронців на місце події порушники порядку розбіглися.

Погром в “офісі Медведчука”. Фото: поліція Києва.

У даний час слідчо-оперативна група проводить огляд (будівлі. – Ред.). Поліцейські також вивчають записи в мережі Інтернет, на яких зафіксовані події під вказаною будівлею. Після проведення перевірки буде визначено правову кваліфікацію інциденту.

Читайте: Поліція затримала близько 100 осіб у Києво-Печерській Лаврі

Крім того, поліцейські виявили написи на фасаді, пошкоджені вікна і ролети. Також, за словами охоронців, у приміщення правопорушники закинули димові шашки.

У свою чергу праворадикальні організації С14 й Традиція і порядок розмістили в Facebook відео нападу на приміщення, яке вони називають “офісом Медведчука”.

Нагадаємо, під час маршу націоналістів у Києві сталися сутички між активістами і поліцейськими.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка