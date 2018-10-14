Правоохоронці розслідують інцидент з пошкодженням вандалами будівлі на одній з вулиць у Шевченківському районі.

Правоохоронці розслідують інцидент з пошкодженням вандалами будівлі на вул.І.Франка в Шевченківському районі, повідомила прес-служба Національної поліції Києва.

– Близько 19.30 до чергової частини надійшло повідомлення, що невідомі в масках б’ють вікна і роблять написи на будівлі на вулиці Івана Франка, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в момент прибуття правоохоронців на місце події порушники порядку розбіглися.

Погром в “офісі Медведчука”. Фото: поліція Києва.

У даний час слідчо-оперативна група проводить огляд (будівлі. – Ред.). Поліцейські також вивчають записи в мережі Інтернет, на яких зафіксовані події під вказаною будівлею. Після проведення перевірки буде визначено правову кваліфікацію інциденту.

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Крім того, поліцейські виявили написи на фасаді, пошкоджені вікна і ролети. Також, за словами охоронців, у приміщення правопорушники закинули димові шашки.

У свою чергу праворадикальні організації С14 й Традиція і порядок розмістили в Facebook відео нападу на приміщення, яке вони називають “офісом Медведчука”.

Нагадаємо, під час маршу націоналістів у Києві сталися сутички між активістами і поліцейськими.