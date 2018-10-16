У Києві почалося постачання гарячої води у понад 3 тис. будинків, де її не було кілька місяців.

Гаряча вода повертається у домівки киян, заявив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні на Facebook.

– Київ нарешті отримує газ і розпочав постачання гарячої води у понад 3 тис. будинків, де її не було кілька місяців. Опалювальний сезон в столиці розпочнеться вчасно, – сказав він.

За його словами, гаряча вода вже подається мешканцям Троєщини, Лісового масиву, а відсьогодні – на Оболонь і Поділ.

– Також ми починаємо технологічний процес запуску системи опалення. Планово нам потрібно не менше 10 днів, щоб подати тепло в усі будинки та установи столиці, – зазначив мер.

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Нагадаємо, 9 жовтня Нафтогаз підписав із Київтеплоенерго мирову угоду по боргах Київенерго. Господарський суд Києва ця угоду затвердив.

Раніше повідомлялося, що договори з Київтеплоенерго на постачання газу будуть підписані після засідання суду.

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