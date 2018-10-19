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Томос Україні: Константинополь відповів на ультиматум РПЦ

Синод Російської православної церкви закордоном (РПЦЗ) вирішив розірвати євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом слідом за РПЦ. Однак Константинополь заявив, що не буде розривати спілкування.

Патріарх Кирило та Вселенський патріарх Варфоломій

У заяві Архієрейського Синоду РПЦЗ йдеться, що “євхаристійне спілкування з Константинополем на даний час неможливе – як для архієреїв і духовенства, так і для мирян”.

– Висловивши свій намір встановити ставропігію своєї церкви в Україні, Константинополь, таким чином, вторгся на канонічну територію іншої помісної церкви, що само по собі є кричущим антиканонічним самоуправством, оскільки Синод Константинопольської церкви не має на подібні дії ні влади, ні права, і ми прямо заявляємо, що ні за яких обставин не визнаємо за подібними установами юридичної сили, будемо заперечувати законність тих, хто наважиться оголосити себе пастирями, що належить до цих нецерковних організації, – наголошується у повідомленні.

Водночас, Константинополь, незважаючи на розрив євхаристійного спілкування Російської православної церкви з Константинопольським патріархатом, продовжує перебувати в спілкуванні з нею, повідомляє Інтерфакс.

– Дорогі брати і сестри, сповіщаємо вас про те, що наша архієпископія-екзархат, що знаходиться в юрисдикції Вселенського патріархату, полягає в повному спілкуванні з усією Православною церквою.

Також сповіщаємо вас про те, що Вселенський патріархат не переривав спілкування з Московським патріархатом і продовжує його поминати в порядку, встановленому в диптиху, – йдеться у зверненні екзархату російських парафій в Західній Європі до пастви.

Читайте: РПЦ: спроби розколоти православя та дії під керівництвом Кремля

Як відомо, Синод підтвердив вже прийняте рішення про те, що Вселенський Патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.

У свою чергу Російська православна церква (РПЦ) заявила про розрив спілкування з Константинопольським патріархатом.

Фото: Сайт МП

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