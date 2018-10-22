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Чем грозит просроченный штраф в Украине: как накажут и где платить

Штрафом в Украине карается большинство административных правонарушений. Однако не все знают, как и где оплатить штраф, и что бывает, если не сделать это вовремя.

Гроші

Сроки уплаты штрафа

Согласно статье 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф должен быть уплачен нарушителем в течение 15 дней со дня вручения постановления о наложении взыскания.

В случае обжалования или опротестования такого постановления – не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы или протеста без удовлетворения.

Если же речь идет о лицах в возрасте от 16 до 18 лет, совершивших административное правонарушение, штраф взыскивается с родителей или лиц, их заменяющих.

Штраф, наложенный за совершение административного правонарушения, уплачивается в Сбербанке Украины, за исключением штрафа, взимаемого на месте совершения правонарушения, если иное не установлено законодательством.

Наказание за просроченный штраф

Чаще всего с такой неприятностью сталкиваются украинские водители – в случае нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Если нарушитель не оплатит штраф в течение отведенных законом 15 дней, дело передается в исполнительную службу (согласно статьи 308) и тогда уже придется заплатить: двойной размер штрафа + расходы исполнительной службы за их работу.

Важный момент! Если должник не прячется, живет по месту прописки, то исполнительные службы возьмут с него 10% от штрафа, но уже удвоенного.

Если же должник не является к государственному исполнитеюя или не выполняет добровольно постановления, последний имеет право разыскать имущество и доходы должника, наложить на нео арест, а сам штраф может вырасти в несколько раз.

Кстати, арест автомобиля является основанием для временного задержания его на штрафплощадку инспекторами полиции.

На процедуру взыскания долга уйдет от месяца до года, но штраф с пеней будет взыскан в любом случае – вплоть до описи имущества должника с реализацией его через аукцион.

Поэтому советуем водителям, которые не хотят иметь неприятности и доводить дело до суда, взять себе за правило регулярно проверять штрафы в режиме онлайн на специальном сервисе – shtrafua.com – по номеру своего водительского удостоверения. Там можно найти все: количество оплаченных и неоплаченных штрафов, статьи АК Украины, по которым классифицировались правонарушения, сумму, реквизиты Госказначейства и варианты оплаты.

Если же вы нарушили ПДД, есть три способа оплаты штрафа:

  • в ближайшем банковском отделении, по реквизитам районного Госказначейства;
  • через Приват 24;
  • с помощью мобильного приложения для iOS и Android от shtrafua.com.

С 8 октября в Украине возобновили масштабный контроль скорости на дорогах, который отсутствовал более 3 лет.

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