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Укртелеком повышает тарифы – на сколько и дата

С 1 ноября 2018 года в Украине повысят тарифы на телефонную связь.

Рост тарифов составит от 7,5 до 17% для разных категорий абонентов, сообщает Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации.

Министерство юстиции уже одобрило новые тарифы и зарегистрировало их официально.

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Обновленные тарифы будут опубликованы 30 октября.

Ранее Факты ICTV писали, что тарифы на отопление и горячую воду возрастут для жителей Днепровского и Дарницкого районов Киева, которые обслуживает Евро-Реконструкция.

Фото: dreamstime.

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