Факты / Видео / Украина / Диверсионные группы и оружие - Украина сообщила об опасности в водах Азова и усилила контроль/

Диверсионные группы и оружие – Украина сообщила об опасности в водах Азова и усилила контроль

Для предотвращения провокаций со стороны страны-оккупанта, украинские пограничники усиливают контроль за побережьем и акваторией Азовского моря.

Пограничники осматривают берег и проверяют лодки. Рыбаков предупреждают: чтобы всегда имели при себе необходимые документы и не выходили в море более чем на две мили. Иначе могут оказаться в руках ФСБ России.

Читайте: Россия в водах Азова: пойдет ли в наступление Путин и как действовать Украине

После очередной попытки страны-оккупанта обострить ситуацию на Азове, особое внимание пограничников – к малым суднам, не имеющих регистрации. Кроме этого – постоянный мониторинг побережья, чтобы не допустить высадки диверсионных групп.

Пограничная служба осматривает и подводную часть плавсредств, которые заходят в порт Мариуполя. В основном под бортом пытаются провезти контрабанду или наркотики, рассказывают пограничники. Но учитывая обострение военной ситуации – под судами могут транспортировать оружие и взрывчатку.

К слову, Факты ICTV сообщали, что комиссию РФ по вопросам рыболовства в Азовском море не пустили в Украину.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Джон Болтон
Россия должна уйти из Крыма и Донбасса – Болтон
російські кораблі
Россия в водах Азова: пойдет ли в наступление Путин и как действовать Украине
Росія розтягує лінію фронту. Чого прагне РФ в Азовському морі і наслідки
Обострение в Азовском море: чего еще следует ожидать от России
Ситуация на Азове: сколько потеряли украинские порты
Прослушка Трампа: Китай и РФ ответили на обвинения
Два зашли, один – на подходе: в Азов перекинуты новые корабли РФ
Обострение на Азове: ЕС усилил санкции против РФ

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка