Диверсионные группы и оружие – Украина сообщила об опасности в водах Азова и усилила контроль

Для предотвращения провокаций со стороны страны-оккупанта, украинские пограничники усиливают контроль за побережьем и акваторией Азовского моря.

Пограничники осматривают берег и проверяют лодки. Рыбаков предупреждают: чтобы всегда имели при себе необходимые документы и не выходили в море более чем на две мили. Иначе могут оказаться в руках ФСБ России.

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После очередной попытки страны-оккупанта обострить ситуацию на Азове, особое внимание пограничников – к малым суднам, не имеющих регистрации. Кроме этого – постоянный мониторинг побережья, чтобы не допустить высадки диверсионных групп.

Пограничная служба осматривает и подводную часть плавсредств, которые заходят в порт Мариуполя. В основном под бортом пытаются провезти контрабанду или наркотики, рассказывают пограничники. Но учитывая обострение военной ситуации – под судами могут транспортировать оружие и взрывчатку.

К слову, Факты ICTV сообщали, что комиссию РФ по вопросам рыболовства в Азовском море не пустили в Украину.

Опубликовано Октябрь, 26 в 19:40



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