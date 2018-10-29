Специфіка Азовського моря така, що застосування великих кораблів з великою осадкою там практично неможливо, як і висадка способом корабль-берег.

Про це заявив командувач ВМС ЗСУ України Ігор Воронченко у програмі Свобода слова на ICTV.

– З погляду військових, ситуація в Азовському морі дуже напружена і зараз там знаходиться близько 120 кораблів та катерів. Але тих, які можуть доглядати судна, всього 36 і які мають достатнє озброєння – 24.

Ми взяли до уваги всі варіанти розвитку подій, які можуть розвиватися у Приазов`ї і Азовському морі і провели відповідні навчання.

Специфіка Азовського моря така, що застосування великих кораблів з великою осадкою там практично неможливо, і висадка способом корабль-берег там фактично неможлива. Тому якщо взяти ті факти, що Росія може акумулювати сили на засоби по внутрішнім своїм річкам з Каспію та Чорного моря – вона може закумулювати кількість на висадку всього батальйону піхоти, – сказав він.

До чого призведе напруга на Азові? Ні до чого, РФ просто намагається залякати 36%, 43 votes 43 votes 36% 36%

Проти РФ запровадять чергові санкції 27%, 32 votes 32 votes 27% 27%

До збройного протистояння РФ і України в морі 20%, 24 votes 24 votes 20% 20%

Росія використає затоплення суден для провокацій 18%, 21 vote 21 vote 18% 18% Всього голосів: 120 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

За його словами, до такої ситуації вони можуть вдатися тільки, коли у них буде успіх на суходолі.

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– А в подальшому вона також буде проводити дії ФСБ і Чорноморського флоту стосовно блокування і ускладнення проходу Керченської протоки і зупинки наших суден, – сказав Воронченко.

Раніше Факти ICTV розповідали, що планує Москва, які наслідки очікують Україну і як протидіяти.