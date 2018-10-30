Росія зупиняє і проводить перевірки українських та іноземних суден у Чорному морі.

Про це заявив командувач ВМС ЗСУ України Ігор Воронченко у програмі Свобода слова на ICTV.

– Ми перекинули туди (в Азовське море. – Ред.) поки що катерну групу. Вона вже виконує завдання бойової служби. І останній випадок , який був 21 жовтня, дуже позитивно вплинув на останній тиждень, тому що за останній тиждень практично зупинок (суден Росією. – Ред.) не було, – зазначив Воронченко.

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Він також додав, що РФ також зупиняє судна у Чорному морі.

– Вони вже проводять опитування, коли судна і під нашими прапорами, і під прапорами інших держав прямують до чорноморських портів. Капітани цих суден мають право не давати чітких відповідей щодо характеру вантажу і куди вони прямують, але, на жаль, 90% капітанів дають такі відповіді. І я вважаю, що ескалація подальша і у Чорному морі може бути проведена, – заявив командувач ВМС ЗСУ України Ігор Воронченко.

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