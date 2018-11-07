PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / ДТП в Харькове: Зайцева и Дронов встретят Новый год в СИЗО/

ДТП в Харькове: Зайцева и Дронов встретят Новый год в СИЗО

Елену Зайцеву и Геннадия Дронова – подозреваемых в смертельном ДТП в Харькове – суд оставил за решеткой еще на 60 суток.

Согласно решению Киевского райсуда Харькова, Елена Зайцева и Геннадий Дронов будут находиться под стражей до 5 января 2019 года, сообщает Громадське.

Таким образом суд не удовлетворил ходатайство защиты подозреваемых в смертельном ДТП в Харькове об изменении меры пресечения.

Читайте: Смертельное ДТП в Харькове: Зайцеву десятки раз выпускали из СИЗО

Во время судебного заседания адковат пострадавших Лариса Матвеева предоставила результаты дополнительной экспертизы, которая подтвердила, что Дронов также нарушил ПДД.

По делу о ДТП в Харькове следующее судебное заседание состоится 13 ноября. Должны представить результат новой экспертизы, которую инициировала защита Дронова.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошло резонансное ДТП с участием Елены Зайцевой, которая на Lexus влетела в толпу людей. Тогда погибли 6 человек.

Фото057.ua

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Lexus збив на зебрі двох пішоходів
Смертельное ДТП под Харьковом: Lexus сбил на зебре двух пешеходов
У Зайцевой заболевание мозга – адвокат
Зайцева здорова – заключение медиков
ДТП на Сумской: Зайцевой стало плохо, суд назначил новую экспертизу
Это убийство, а не несчастный случай: год со дня трагического ДТП в Харькове
ДТП в Харькове. Почему Зайцеву могут отпустить домой, а дело затянется на годы
ДТП в Харькове: адвокат просит госпитализировать Зайцеву в больницу
Нарколог в Украине – новые сенсационные подробности по делу Зайцевой
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка