Елену Зайцеву и Геннадия Дронова – подозреваемых в смертельном ДТП в Харькове – суд оставил за решеткой еще на 60 суток.

Согласно решению Киевского райсуда Харькова, Елена Зайцева и Геннадий Дронов будут находиться под стражей до 5 января 2019 года, сообщает Громадське.

Таким образом суд не удовлетворил ходатайство защиты подозреваемых в смертельном ДТП в Харькове об изменении меры пресечения.

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Во время судебного заседания адковат пострадавших Лариса Матвеева предоставила результаты дополнительной экспертизы, которая подтвердила, что Дронов также нарушил ПДД.

По делу о ДТП в Харькове следующее судебное заседание состоится 13 ноября. Должны представить результат новой экспертизы, которую инициировала защита Дронова.



Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошло резонансное ДТП с участием Елены Зайцевой, которая на Lexus влетела в толпу людей. Тогда погибли 6 человек.

Фото: 057.ua