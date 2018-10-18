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ДТП в Харькове. Почему Зайцеву могут отпустить домой, а дело затянется на годы

18 октября – ровно год с момента резонансного ДТП в Харькове при участии Елены Зайцевой. О выводах следствия и последних новостях по делу, расскажут Факты ICTV.

ДТП в Харькове произошло 18 октября. На перекрестке ул. Сумская и пер. Мечникова Lexus RX, который ехал на красный сигнал светофора, столкнулся с Volkswagen Touareg.

От удара Lexus влетел в толпу людей, стоявших на остановке в центре города. Пятеро пешеходов погибли на месте, одна девушка умерла в больнице спустя неделю. Еще пятеро пострадавших получили тяжелые травмы.

На скамье подсудимых оказались водитель Lexus – 20-летняя Елена Зайцева, а также 59-летний Геннадий Дронов, ехавший за рулем Volkswagen Touareg.

Спустя месяц после ДТП Зайцева признала свою вину, а также попросила прощения у семей пострадавших. Извинения от Дронова удалось услышать спустя год.

Согласно выводу экспертизы НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса, на момент ДТП Елена Зайцева находилась в состоянии наркотического опьянения.

На каком этапе следствие

Спустя год после трагедии адвокаты затягивают судебный процесс, пытаясь смягчить приговор обвиняемым.

В начале октября они подали ходатайство о проведении повторных экспертиз.

Фото: Андрій Марієнко/УНІАН

Защита Зайцевой хочет выяснить, что именно повлекло к опрокидыванию Lexus. Адвокаты уверены, что информации на видео недостаточно, чтобы установить скорость движения автомобилей.

– По нашему мнению, в данной трагедии главную роль играл удар другого авто, а не превышение скорости или проезд на красный.

Также не было учтено, что Lexus до перекрестка две секунды тормозил. Это видно на видео, – рассказал Вестям адвокат Евгений Мельниченко.

Защита Геннадия Дронова также настаивает на повторной экспертизе.

– Ни разу не были исследованы все видеоматериалы. Скорость, границы перекрестка, кто, когда нарушил — ответов на эти вопросы нет, – отмечает адвокат Сергей Перепелица.

Вместе с тем, повторные экспертизы могут затянуть процесс на долгие месяцы или даже годы, убежден адвокат трех семей погибших Дмитрий Морцань.

Последнее заседание по делу состоялось 16 октября. Адвокат попросил госпитализировать Зайцеву из-за ежедневных приступов – повышения артериального давления и судорог.

Скандалы

За год пребывания в харьковском СИЗО имя Зайцевой уже не раз упоминали в скандалах.

Выяснилось, что подозреваемую в ДТП в Харькове 29 раз выпускали за территорию изолятора.

На одном из заседаний суда Зайцева появилась со свежими бровями. Такие изменения во внешности не смогли остаться незамеченными.

Кроме того, в сети не раз обсуждали камеру подозреваемой (с душем, санузлом и телевизором) и то, что Зайцева заметно поправилась.

После проверок в автошколе стало известно, что во время обучения Зайцева была за пределами Украины.

Фото: Tetyana Dotsyak/Facebook

Немало интереса вызывает также пропажа одного из главных свидетелей дела – врача-нарколога Елены Федирко.

Наличие опиатов в крови Зайцевой подтвердили сразу после аварии. Правда спустя какое-то время врач, проводившая обследование, исчезла.

В сентябре полиция узнала, что Федирко выехала на неподконтрольную Украине территорию, чтобы навестить маму.

Однако после опровержения информации пограничниками, судья приказал продолжить поиски нарколога в Украине. 

В добавок стало известно, что сын нарколога Федирко является обвиняемым по уголовному делу.
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50 тыс. за жизнь

На одном из последних судебных заседаний адвокаты Зайцевой ходатайствовали о приобщении к делу документов на “возмещение ущерба семьям погибших”.

– Зайцевы нашли в интернете номера карточек и начали рассылать им по 50 тыс. грн. Эти деньги никто не получал, более того, они были отправлены назад.

Но адвокаты продолжают говорить о выплаченных компенсациях. Да и возникает вопрос: почему 50 тыс.? Почему не 100 тыс., не миллион?! – рассказывает адвокат трех семей погибших Дмитрий Морцань.

Что дальше

Дело о смертельном ДТП в Харькове близко к завершению, уверен прокурор Валерий Бухан.

Фото: Tetyana Dotsyak/Facebook

– Судебное рассмотрение обвинительного акта подходит к концу. Осталось рассмотреть ходатайство стороны защиты.

Если суд примет решение о его неудовлетворении, то в ближайшее время суд перейдет к прениям, и будет принято окончательное решение, – цитирует его КП.

В свою очередь журналистка ICTV Татьяна Доцяк отметила, суд может затянуться на годы, подобно делу о теракте возле Дворца Спорта 2015 года.

Тогда среди четырех погибших был школьник, а еще 9 человек получили ранения.

Из-за “плохого самочувствия” обвиняемых заседания переносили несколько десятков раз. И приговора по делу нет до сих пор.

Фото: УНІАН

Кроме того, журналистка считает, что Зайцеву и Дронова могут отпустить под домашний арест.

– Судья может изменить меру пресечения обвиняемым и отпустить под домашний арест. Основания – уже год под стражей, свидетели допрошены – давить на них нет смысла.

А тут еще Зайцева со “скорыми”, а у Дронова пожилая мать, экспертизы, если назначит, будут тянуться месяцами.

Чтоб не переживали, что сбегут, обвиняемые сдадут паспорта, – говорится в сообщении.

Напомним, в суде объявлен перерыв до 24 октября.

В годовщину трагедии, 18 октября, в 12.00 на ул. Сумскую придут родственники погибших и пострадавшие в ДТП.

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