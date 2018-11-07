Олену Зайцеву та Геннадія Дронова – підозрюваних у смертельній ДТП у Харкові – суд залишив за гратами ще на 60 діб.

Згідно з рішенням Київського райсуду Харкова, Олена Зайцева та Геннадій Дронов перебуватимуть під вартою до 5 січня 2019 року, повідомляє Громадське.

Таким чином суд не задовольнив клопотання захисту підозрюваних у смертельній ДТП у Харкові про зміну запобіжного заходу.

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Під час судового засідання адковат потерпілих Лариса Матвєєва надала результати додаткової експертизи, яка підтвердила, що Дронов також порушив ПДР.

У справі про ДТП у Харкові наступне судове засідання відбудеться 13 листопада. Мають представити результат нової експертизи, яку ініціював захист Дронова.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові сталася резонансна ДТП за участю Олени Зайцевої, яка на Lexus влетіла у натовп людей. Тоді загинули 6 людей.

Фото: 057.ua