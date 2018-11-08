На радио с 8 ноября станет больше украинских песен – вступает в силу третий этап внедрения языковых квот.
Об вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко сообщил в Twitter.
Теперь 35% песен на радио будут на украинском языке.
По словам Кириленко, несмотря на критику, за два года действия закона ни одна радиостанция не закрылась.
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Напомним, в июне 2016 года Верховная Рада проголосовала за законопроект №3822-Д относительно увеличения украиноязычных квот на радио.
Согласно документу, в течение первого года доля песен на государственном языке составит 25%, начиная со второго года – 30%, и с третьего – 35%.
Фото: pixabay.com
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