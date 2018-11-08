На радіо з 8 листопада стане більше українських пісень – набуває чинності третій етап запровадження мовних квот.

Про віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко повідомив у Twitter.

Тепер 35% пісень на радіо будуть українською мовою.

За словами Кириленка, незважаючи на критику, за два роки дії закону жодна радіостанція не закрилася.

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Нагадаємо, у червні 2016 року Верховна Рада проголосувала за законопроект №3822-Д щодо збільшення україномовних квот на радіо.

Згідно з документом, протягом першого року частка пісень державною мовою становитиме 25%, починаючи з другого року – 30%, і з третього – 35%.

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