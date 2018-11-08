Верховна Рада підтримала введення спрощеної системи розмитнення автомобілів на єврономерах.

За закон №8487 проголосували 250 депутатів у другому читанні.

Комітет Ради збільшив базову ставку для великих автомобілів.

Стандартна ставка складе 50 євро для машин з бензиновим двигуном і 75 євро для дизельних. Для великолітражних – 100 євро і 150 євро.

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Ті, хто мають авто на єврономерах можуть перевести їх в режим імпорту при сплаті штрафу в розмірі 8500 гривень.

Кошти від розмитнення в 2018-2019 роках підуть на покриття дефіциту Пенсійного фонду.

Нагадаємо, 13 липня Рада прийняла за основу два законопроекти про врегулювання розмитнення автомобілів.