Верховна Рада підтримала введення спрощеної системи розмитнення автомобілів на єврономерах.
За закон №8487 проголосували 250 депутатів у другому читанні.
Комітет Ради збільшив базову ставку для великих автомобілів.
Стандартна ставка складе 50 євро для машин з бензиновим двигуном і 75 євро для дизельних. Для великолітражних – 100 євро і 150 євро.
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Ті, хто мають авто на єврономерах можуть перевести їх в режим імпорту при сплаті штрафу в розмірі 8500 гривень.
Кошти від розмитнення в 2018-2019 роках підуть на покриття дефіциту Пенсійного фонду.
Нагадаємо, 13 липня Рада прийняла за основу два законопроекти про врегулювання розмитнення автомобілів.