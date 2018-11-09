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Крысина возвращают в Лукьяновское СИЗО

Юрия Крысина, который начал отбывать наказание за соучастие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия, возвращают в Лукьяновское СИЗО.

Он будет находиться в Киеве пока в Соломенском суде будет рассматриваться другое производство против него – нападение на автозаправку.

Пока суд будет продолжаться – Крысин останется в СИЗО, то есть неопределенный срок, пишет РБК-Украина. Сегодня, 9 ноября, на 14.00 было запланировано заседание про вышеуказанному делу.

О решении этапировать Крысина из колонии сообщила судья Соломенского суда Елена Курова. Она обьяснила, что на прошлом заседании ей не было известно о местонахождении подозреваемого, а на проведение видеоконференции он не согласился.

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– Это мое право (этапировать Крысина в СИЗО. – Ред.), – заявила судья.

Напомним, в июне Крысину изменили наказание с 4 лет условно на 5 лет реального заключения.

Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net

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