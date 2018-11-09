Юрія Крисіна, який почав відбувати покарання за співучасть у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія, повертають до Лук’янівського СІЗО.

Він перебуватиме в Киеві поки в Солом’янському суді розглядатиметься інше провадження проти нього – напад на автозаправку.

Поки суд триватиме – Крисін залишиться в СІЗО, тобто невизначений термін, пише РБК-Україна. Сьогодні, 9 листопада, на 14.00 було заплановано засідання за вищезгаданою справою.

Про рішення етапувати Крисіна з колонії повідомила суддя Солом’янського суду Олена Курова. Вона пояснила, що на минулому засіданні їй не було відомо про місцезнаходження підозрюваного, а на проведення відеоконференції він не погодився.

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– Це моє право (етапувати Крисіна до СІЗО. – Ред.), – заявила суддя.

Нагадаємо, у червні Крисіну змінили покарання з 4 років умовно на 5 років реального ув’язнення.

Фото: Андрій Гудзенко, LIGA.net