PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Крисіна повертають до Лук'янівського СІЗО/

Крисіна повертають до Лук’янівського СІЗО

Юрія Крисіна, який почав відбувати покарання за співучасть у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія, повертають до Лук’янівського СІЗО.

Він перебуватиме в Киеві поки в Солом’янському суді розглядатиметься інше провадження проти нього – напад на автозаправку.

Поки суд триватиме – Крисін залишиться в СІЗО, тобто невизначений термін, пише РБК-Україна. Сьогодні, 9 листопада, на 14.00 було заплановано засідання за вищезгаданою справою.

Про рішення етапувати Крисіна з колонії повідомила суддя Солом’янського суду Олена Курова. Вона пояснила, що на минулому засіданні їй не було відомо про місцезнаходження підозрюваного, а на проведення відеоконференції він не погодився.

Читайте: Луценко направив подання на арешт Березкіна

– Це моє право (етапувати Крисіна до СІЗО. – Ред.), – заявила суддя.

Нагадаємо, у червні Крисіну змінили покарання з 4 років умовно на 5 років реального ув’язнення.

Фото: Андрій Гудзенко, LIGA.net

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Алея Небесної сотні
Музей на алеї Небесної сотні заборонили будувати до завершення слідства
Сергій Чемес
Вбивство журналіста Веремія: Чемес отримав 3 роки тюрми
Юрій Крисін
Крисіну дали 5 років в’язниці у справі про вбивство журналіста Веремія
Били й опльовували: Крисіну влаштували коридор ганьби
Справа Євромайдану: ГПУ знайшла 10 куль для розстрілу активістів
Четверта річниця Майдану. Революція Гідності в цифрах
На Майдані були переодягнені спецпризначенці РФ – Наливайченко
Суд відпустив з-під варти двох тітушок
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка