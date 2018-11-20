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Факти / Україна / Керченський міст зміщується: небезпечні ділянки на знімках з космосу/

Керченский мост смещается: опасные участки на снимках из космоса

Анализ космических снимков Керченского моста, сделанных со стороны оккупированного Крыма и острова Тузла, показал, что он смещается.

Керченський міст з космосу

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины в Facebook показало несколько критических участков, где происходят процессы смещения Керченского моста.

В частности, опасные процессы происходят в районе насыпи со стороны Крымского полуострова. Здесь зафиксированы вертикальные смещениями со скоростью от 89 мм (проседание) до 52 мм в год (поднятие).

А в центральной части моста наблюдается поднятие арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 мм в год. При этом арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 мм в год.

На острове Тузла два опасных участка: часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 мм в год, а объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 мм в год.

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Керченский мост смещается: опасные участки на снимках из космоса / 2 фотографии

Эксперты говорят, что вертикальные смещения арок Керченского моста “свидетельствуют о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеют негативное влияние на акваторию Черного моря, могут нести угрозы жизни и здоровью людей”.

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Сложные погодные условия особенно зимой также могут повлиять на устойчивость Керченского моста.

Напомним, Украина ввела санкции против 19 российских компаний и 22 физических лиц, которые принимали участие в постройке Керченского моста в Крыму. ЕС ввел санкции в отношении 6 российских компаний, участвовавших в его строительстве.

ФотоМіністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України

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