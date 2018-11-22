Бюджет 2019 Верховная Рада будет принимать сегодня. Что изменится в Украине после его принятия и кого это коснется – читайте в материале Фактов ICTV.

Бюджет 2019 предлагает ряд изменений во внешних заимствованиях, государственных и местных гарантий касательно финансирования некоторых льгот и другого.

Сегодня Верховная Рада будет голосовать за принятия во втором чтении проекта госбюджета.

Сам бюджет от первого ко второму чтению не сильно изменился.

Доходи и расходы выросли на 17,7 млрд грн, то есть меньше, чем 2%.

Кстати, доработать проект бюджета 2019 ко втором чтению помогали подготовить эксперты МВФ.

Топ-5 изменений бюджета 2019

Облсоветы будут иметь возможность брать внешние заимствования.

Государственные и местные гарантии не получат предприятия, что не отдали гарантированные кредиты или задолжали перед банком или государством. Нередки случаи, когда государство давало предприятиям привлекать кредиты под госгарантии, а позже средства пропадали, а заемщики становились банкротами.

Расходы на госгарантии медицинских услуг становятся защищенными. Что значит, Минфин не сможет их сокращать или не профинансировать.

Из местных бюджетов будут выделяться льготы пострадавшим участникам Революции Достоинства.

Облсоветы вместе с местными смогут предоставлять местные гарантии.

К слову, Петр Порошенко заявлял, что не подпишет бюджет 2019, если ко второму чтению не учтут его требования по субсидиям.

Несмотря на это, сейчас сумма субсидий для населения на жилищно-коммунальные услуги осталась так и не изменилась – 55 млрд грн.

Напомним, Верховная Рада обещала сегодня не расходиться, пока не примет бюджет 2019.

Фото: Dreamstime