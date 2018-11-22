Бюджет 2019 Верховная Рада будет принимать сегодня. Что изменится в Украине после его принятия и кого это коснется – читайте в материале Фактов ICTV.
Бюджет 2019 предлагает ряд изменений во внешних заимствованиях, государственных и местных гарантий касательно финансирования некоторых льгот и другого.
Сегодня Верховная Рада будет голосовать за принятия во втором чтении проекта госбюджета.
Сам бюджет от первого ко второму чтению не сильно изменился.
Доходи и расходы выросли на 17,7 млрд грн, то есть меньше, чем 2%.
Кстати, доработать проект бюджета 2019 ко втором чтению помогали подготовить эксперты МВФ.
Топ-5 изменений бюджета 2019
- Облсоветы будут иметь возможность брать внешние заимствования.
- Государственные и местные гарантии не получат предприятия, что не отдали гарантированные кредиты или задолжали перед банком или государством. Нередки случаи, когда государство давало предприятиям привлекать кредиты под госгарантии, а позже средства пропадали, а заемщики становились банкротами.
- Расходы на госгарантии медицинских услуг становятся защищенными. Что значит, Минфин не сможет их сокращать или не профинансировать.
- Из местных бюджетов будут выделяться льготы пострадавшим участникам Революции Достоинства.
- Облсоветы вместе с местными смогут предоставлять местные гарантии.
К слову, Петр Порошенко заявлял, что не подпишет бюджет 2019, если ко второму чтению не учтут его требования по субсидиям.
Несмотря на это, сейчас сумма субсидий для населения на жилищно-коммунальные услуги осталась так и не изменилась – 55 млрд грн.
Напомним, Верховная Рада обещала сегодня не расходиться, пока не примет бюджет 2019.
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