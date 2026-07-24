Российская Федерация делает с Черным морем и продовольственной безопасностью то же, что Иран сделал с Ормузским проливом и энергетической безопасностью.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига об обстрелах Россией суден

По словам главы МИД, эскалация террора России против гражданских грузовых суден в Черном море несет серьезную угрозу для глобальной продовольственной безопасности.

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По мнению Сибиги, если Москва не прекратит свои удары, то вызванный этим шок цен на продукты питания ударит по наиболее уязвимым слоям населения, особенно в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Министр подчеркнул, что Украине нужна глобальная солидарность и сильные голоса стран этих регионов, чтобы обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину и потребовать немедленного прекращения нападений на свободу судоходства в Черном море.

Как отметил Сибига, Россия делает с Черным морем и продовольственной безопасностью то, что Иран сделал с Ормузским проливом и энергетической безопасностью, поэтому не стоит молчать.

Глава МИД утверждает, что нужно действовать сейчас, чтобы остановить российский террор, превращение продуктов питания в оружие и использование голода как орудия войны.

По состоянию на 23 июля, Сибига сообщал о том, что только с начала второго месяца лета под российскую атаку попало 31 торговое судно в Черном море.

Недавно Украина попросила срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН на 27 июля из-за фактического прекращения движения суден по украинскому морскому коридору в Черном море.

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