Известный украинский писатель-переводчик Виктор Шовкун умер после продолжительной болезни сердца.

Лауреат премии Сковороды и премии имени Лукаша Art Translationis Виктор Шовкун умер после продолжительной болезни сердца.

Об этом сообщила его дочь Леся Шовкун на странице в Facebook.

Виктор Шовкун известный своими переводами классиков мировой литературы Виктора Гюго, Агаты Кристи, Оноре де Бальзака, Альбера Камю и других.

Кроме того, он занимался переводом книг Дэна Брауна, Стивена Кинга и Пауло Коэльо.

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К слову, после инсульта в 1996 году Виктору Шовкону парализовало левую часть тела. Он набирал тексты одной рукой.

Писатель ушел из жизни в 78 лет.

Ранее Факты ICTV писали о смерти белорусского композитора Игоря Лученка.

Фото: Леся Шовкун/Facebook