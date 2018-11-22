Известный украинский писатель-переводчик Виктор Шовкун умер после продолжительной болезни сердца.
Лауреат премии Сковороды и премии имени Лукаша Art Translationis Виктор Шовкун умер после продолжительной болезни сердца.
Об этом сообщила его дочь Леся Шовкун на странице в Facebook.
Виктор Шовкун известный своими переводами классиков мировой литературы Виктора Гюго, Агаты Кристи, Оноре де Бальзака, Альбера Камю и других.
Кроме того, он занимался переводом книг Дэна Брауна, Стивена Кинга и Пауло Коэльо.
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К слову, после инсульта в 1996 году Виктору Шовкону парализовало левую часть тела. Он набирал тексты одной рукой.
Писатель ушел из жизни в 78 лет.
Ранее Факты ICTV писали о смерти белорусского композитора Игоря Лученка.
Фото: Леся Шовкун/Facebook