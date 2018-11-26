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Факти / Україна / Він не підведе! Родичі захопленого у полон українського моряка/

Он не подведет! Родственники захваченного в плен украинского моряка

Родственники 20-летнего одессита Андрея Эйдера, который был ранен и захвачен в плен в результате российской агрессии в Керченском проливе, ничего не знают о его состоянии, но уверены, что парень не подведет.

Захоплені у полон українські моряки

Мачеха украинского моряка Евгения Эйдер рассказала в комментарии Обозревателю, что из открытых источников знает о том, что Андрей в Керчи, и у него легкое ранение.

По ее словам, семья очень гордится им.

– Мы держим за него кулаки, мы им гордимся, знаем, что он не подведет! Пока связи с ним нет, даже бабушка сейчас в интернете собирает всю информацию, – отметила мачеха Андрея Эйдера.

Родственники другого украинского моряка – 24-летнего Андрея Артеменко – подтвердили, что парень действительно служил на судне Бердянск в звании младшего сержанта, сообщает Радио НВ.

По словам его девушки, Андрей ушел в море утром 24 ноября и после этого с ним не было связи. Однако бабушка позвонила на телефон доверия на странице ВМС в Facebook, и там ей сказали, что ее внука нет в списках лиц, которые были на катерах, захваченных Россией.

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Ранее российские СМИ сообщили, что в больнице оккупированной Керчи находятся трое украинских военных – Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер, которые были ранены и захвачены в плен в результате российской агрессии на Азове.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачена три корабля и ранены 6 украинских моряков.

ФотоIryna Gerashchenko

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