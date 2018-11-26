В больнице оккупированной Керчи находятся трое украинских военных – Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер, которые были ранены и захвачены в плен в результате российской агрессии на Азове.

Имена раненых украинских военных в результате агрессии РФ в Керченском проливе назвали российские СМИ со ссылкой на свои источники.

По их данным, в больнице №1 имени Пирогова находятся:

Андрей Артеменко из Новоукраинки Кировоградской области (31 марта 1994 года рождения)

Василий Сорока из Одессы (11 апреля 1991 года рождения),

Андрей Эйдер – тоже одессит (20 декабря 1999 года рождения).

Информации о других раненых и захваченных в плен украинцах пока нет.

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Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачена три корабля и ранены 6 украинских моряков.

Фото: Андрей Эйдер