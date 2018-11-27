Украинским политическим партиям нужно идти в ногу со временем, если они не хотят остаться за бортом.

Такое мнение высказал американский политтехнолог Джейсон Джей Смарт на мероприятии PR-Talks #2, организованном ЛИГА:ЗАКОН и Центром политических решений.

– Основная цель избирательной кампании или бренда – убедить целевую группу людей действовать так, как нужно: покупать продукт или голосовать за кандидата.

Для этого необходимо понять, что нужно людям.

Достигается это двумя способами – с помощью интуиции или научного подхода. Я лично предпочитаю научный подход, который базируется на математических принципах. Чтобы идентифицировать своих покупателей и избирателей, подобрать правильные каналы коммуникации и месседжи, которые смогут их убедить действовать по нашим моделям, мы используем Data Science, – объяснил Джейсон Джей Смарт.

Он рассказал, что компания Cambridge Analytica делала невероятные вещи – идентифицировала каждого избирателя в США по доходам, кредитной истории, месту жительства и даже по больнице, которую он посещал.

По словам американского политтехнолога, важную роль в кампании Трампа сыграла технология character assassination – атаки на репутацию политиков и методы противодействия им.

– Если политические партии в Украине хотят побеждать, они должны использовать новейшие технологии работы с избирателями. Те, кто не меняются, просто умрут, исчезнут с политической арены. Я убежден, что будущее за Data Science, – подчеркнул политический консультант.

В обсуждении приняли участие представители политикума и бизнеса из Украины и США. Среди них – Филипп Гриффин, партнер Eterna Law Group, Дарья Лещенко, СЕО компании SupportYourApp, и Ярослава Карыбина, руководитель Центра аналитики и контента Semantrum.

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PR-Talks #2 PR-сопровождение публичных лиц в политике и бизнесе: кейсы, методы, современные технологии прошло 22 ноября в интеллектуальном пространстве mOre. Организаторами выступили компания Semantrum, разработчик одноименной системы медиамониторинга и контент-анализа, и Центр политических решений, партнером мероприятия была социологическая служба Seetarget.