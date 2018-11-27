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Умер создатель Губки Боба Стивен Хилленберг

27 ноября умер аниматор и создатель мульсериала Губка Боб Квадратные Штаны Стивен Хилленберг. Ему было 57 лет.

Умер Хилленберг

О смерти Хилленберга сообщили в Twitter телеканала Nickelodeon.

Аниматор страдал смертельной болезнью – боковым амиотрофическим склерозом.

Представители телеканала выразили соболезнования в связи со смертью Хилленберга.

– Нам грустно делиться новостью о смерти Стивена Хилленберга, создателя Спанч Боба. Сегодня мы почтим минутой молчания память о его жизни и работе, – говорится в сообщении.

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Стивен Хилленберг начал карьеру аниматора в 1987 году. С 1993 по 1996 год он работал на телевидении в качестве режиссера и сценариста шоу на Nickelodeon Новая жизнь Рокко.

Первый эпизод мультсериала про Губку Боба вышел 1 мая 1999 года. Сейчас сериал насчитывает около 250 серий. Шоу стало очень популярным и было переведено более чем на 60 языков.

Напомним, в марте 2017 года Хилленберг признался, что смертельно болен.

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