Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета рассмотреть и принять решение о расторжении договора аренды земли со скандальным застройщиком на Андреевском спуске – частным предприятием Маркон.

Об этом Кличко заявил во время открытия заседания Киевсовета.

– Хочу отметить, что сегодня в повестке неотложности мы выносим проект решения о расторжении договора аренды земельного участка с частным предприятием Маркон. Речь идет о скандальном строительстве на Андреевском спуске, 14-16, – сказал мэр столицы.

Он напомнил, что на днях земельная комиссия Киевсовета поддержала расторжение соответствующего договора аренды. Законным основанием для такого решения является тот факт, что застройщик не доплатил городу почти миллион гривен (974,6 тыс. грн), а также не стал осваивать участок вовремя. В течение трех лет после оформления договора аренды земли, который был заключен еще в 2006 году. К тому же, застройщик нарушил требования регулирования застройки исторической части города.

– Застройщик не слышал ни общественность, ни власти города о том, как должна выглядеть застройка в историческом центре столицы. Мы неоднократно встречались с активистами, представителем Маркони, профильными службами КГГА. Две недели назад на такой встрече я обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания до полного согласования изменений проекта с Градостроительным советом и общественностью. Я отметил застройщику без выводов специалистов, проект не соответствует всем необходимым нормам и эстетическому виду старинного Подола, без компромисса с общественностью – строительства там не будет, – добавил мэр.

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Как отметил Кличко, вместо того, чтобы продать в Градостроительный совет все документы, которые бы подтверждали законность строительства, привести проект в соответствие с требованиями регулирования застройки в исторической части города, представить макет здания, застройщик продолжил работы на объекте.

– Мы демонтировали строительный кран на Андреевском, чтобы прекратить это дерзкое строительство. Но и это не очень помогло … Поэтому сегодня мы должны сделать следующий шаг. – рассмотреть и принять решение о расторжении договора аренды земли, – отметил мэр. – Андреевский спуск – это одна из визитных карточек города. И все должны понимать, что не удастся там построить все, что угодно, – подчеркнул Кличко.

Также сегодня Киевсовет должен принять решение о предоставлении статуса сквера нескольким земельным участкам в столице. И предоставить статус парка участку площадью 1 гектар на улице Владимира Покотило, 6 в единых границах парка Юность в Святошинском районе. Этот земельный участок Киевсовет вернул в собственность общины, разорвав договор аренды земли с застройщиком.

Напомним, Кличко успокоил, что введение военного положения на отдельных территориях государства не повлияет на обеспечение жизнедеятельности столицы.