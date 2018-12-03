На оккупированных территориях Донбасса боевики создали так называемые “патриотические лагеря”, где детей с 9 лет учат обращаться с оружием и воспитывают ненависть к Украине.

В таких лагерях прошли учение более 5 тыс. детей на территории ОРДЛО, сообщил на форуме, посвященному 70-летию Общей декларации прав человека, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лысянский.

По его словам, так оккупанты привлекают детей к военному конфликту.

– Знаете, что это за воспитание? Это любовь к “русскому миру” и ненависть к украинцам, к Украине, – цитирует представителя омбудсмена Интерфакс-Украина.

Лысянский также рассказал, что в таких лагерях детям с 9 лет дают в руки автоматы, учат собирать и разбирать их.

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Летом украинская разведка сообщила, что российское оккупационное командование снижает требования к военной службе боевиков “ДНР” и “ЛНР”. В состав мобилизационного резерва хотят включать иностранцев, временно пребывающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.