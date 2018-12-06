Депутаты Киевского городского совета должны рассмотреть и принять решение о расторжении договора со скандальным застройщиком на Осокорках – компанией Контактбудсервис.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевсовета.
– Мы должны рассмотреть и принять решение о разрыве договора аренды земельного участка с застройщиком Контактбудсервис на Осокорках, – сказал Кличко.
Он напомнил, что на последнем заседании земельная комиссия Киевсовета поддержала проект решения о расторжении соответствующего договора. По информации профильного департамента КГГА, компания-застройщик Контактбудсервис должна городскому бюджету 65 млн грн за аренду земли. А освоение участка компания должна была начать еще до 2008 года.
Городской голова отметил, что неоднократно встречался с представителями застройщика, общественными активистами, инвесторами строительства, привлекал к встречам и урегулирования этого вопроса руководителей профильных департаментов КГГА.
– Я всегда говорил, что компромисс в этой ситуации мы можем найти только в дискуссии. Застройщик апеллирует к тому, что имеет разрешительные документы на строительство. Но я обратился в компанию-застройщика сделать подробный макет застройки этой территории с учетом интересов общества окружающих микрорайонов.
– Парки отдыха, сады, школы – все это должно быть предусмотрено и построено в первую очередь. Каждый житель должен знать, как будет выглядеть район после застройки. Мы прежде всего должны учитывать интересы общества, – подчеркнул мэр Киева.
Детальный макет застройки соответствующей территории, по словам Кличка, должен быть представлен на Градостроительном совете – специалистам, общественности, активистам.
Поэтому, во время последней встречи, на этой неделе застройщику было отмечено, что точку в конфликте вокруг строительства на Осокорках должен поставить именно Градостроительный совет. И пока он не примет решение, никаких работ на объекте происходить не должно.
– Застройщик не услышал ни городскую администрацию, ни общественность. Вчера работы на строительстве продолжились. Поэтому сегодня мы выносим на рассмотрение проект решения о расторжении договора аренды земельного участка на Осокорках. Возможно, так застройщик поймет, что нельзя пренебрегать интересами общества, интересами города, – подчеркнул Виталий Кличко.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета рассмотреть и принять решение о расторжении договора аренды земли со скандальным застройщиком на Андреевском спуске – частным предприятием Маркон.