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Суд оккупантов в Крыму оставил украинских моряков под стражей

Верховный суд Крыма отказал удовлетворить апелляции адвокатов на постановления Киевского райсуда Симферополя, оставил четырех украинских моряков под стражей.

Об этом сообщает Интерфакс из зала суда.

Под стражей оставили украинских моряков, задержанных во время агрессии России в Керченском проливе. Речь идет о Владимире Варимезе, Андрее Опрыско, Юрии Будзыло, Сергее Цыбизове.

В апелляции было указано, что украинские моряки находятся в статусе военнопленных и поэтому их не могут судить по общей юрисдикции.

Однако прокурор этот факт исключил, поскольку Украина и Россия не находятся в состоянии войны.

Защита намерена подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.

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Напомним, что суд над украинскими моряками, которых задержали российские спецслужбы во время прохождения кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, состоялся 27-29 ноября. В течение трех дней 24 украинским морякам выбирали меру пресечения. Их оставили под стражей на 2 месяца.

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