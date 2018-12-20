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Меморандум с МВФ: Украина должна отказаться от накопительных пенсий в 2019

В рамках кредитной программы stand-by МВФ требует, чтобы Украина отказалась от введения второго уровня пенсионного обеспечения (накопительных пенсий) в 2019 году.

Об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ, текст которого есть в распоряжении Интерфакс-Украина.

Украина также обязалась в начале 2019 года отменить верхний предел начисления единого социального взноса (ЕСВ).

Согласно документу, на период действия программы stand-by не будет  налоговых амнистий, новых налоговых льгот или привилегий и введения второго, накапливаемого уровня пенсионного обеспечения, как планировалось в 2019 году.

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Напомним, МВФ планирует выделить Украине $3,9 млрд за период в 14 месяцев. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить в Украину до 25 декабря.

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