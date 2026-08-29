Ищем варианты решения: Палиса об усилении атак реактивных дронов РФ
- РФ существенно усилила атаки реактивными дронами на Украину.
- Павел Палиса прокомментировал пути противодействия этой угрозе.
Украина ищет варианты противодействия российским реактивным дронам, атаки которыми РФ в последнее время существенно усилила.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса во время общения с представителями СМИ.
Удары реактивных дронов по Украине: что говорят в ОП
– Россияне существенно нарастили использование именно реактивных БпЛА. И их количество будет продолжать расти, потому что россияне видят их эффективность, — подчеркнул Павел Палиса.
Он добавил, что Украина будет адаптироваться, но нужно некоторое время, поскольку “средства нападения всегда опережают средства защиты”.
Палиса отметил, что имеющиеся у нас дроны-перехватчики, которые можно было бы применять против реактивных БпЛА, пока не демонстрируют нужную эффективность.
– Но мы понимаем эту проблему, ищем варианты ее решения, – заверил Палиса.
В то же время, высокую эффективность в противодействии реактивным дронам сейчас показывают переносные зенитно-ракетные комплексы и авиация.
Как известно, в последние дни РФ существенно усилила удары реактивными дронами по Украине. Главным направлением удара являются Киев и Киевская область.
Враг нанес значительные разрушения логистическим объектам крупных украинских ритейлеров. В частности, пострадали склады Roshen, Форы, Comfy, а также склад сети Коло, являющейся частью компании Varus.
Кроме того, уничтожен складской комплекс, где сгорели десятки тысяч книг украинских книжных сетей и издательств.
Вечером 28 августа во время атаки РФ произошло попадание в место хранения боеприпасов в селе Мила Бучанского района Киевской области. Началась детонация, были эвакуированы около 400 человек. В данный момент известно о 37 погибших и десятках пострадавших.
29 августа реактивные дроны с утра атаковали Киев, в результате чего погиб двухлетний ребенок.