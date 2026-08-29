Украина ищет варианты противодействия российским реактивным дронам, атаки которыми РФ в последнее время существенно усилила.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса во время общения с представителями СМИ.

Удары реактивных дронов по Украине: что говорят в ОП

– Россияне существенно нарастили использование именно реактивных БпЛА. И их количество будет продолжать расти, потому что россияне видят их эффективность, — подчеркнул Павел Палиса.

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Он добавил, что Украина будет адаптироваться, но нужно некоторое время, поскольку “средства нападения всегда опережают средства защиты”.

Палиса отметил, что имеющиеся у нас дроны-перехватчики, которые можно было бы применять против реактивных БпЛА, пока не демонстрируют нужную эффективность.

– Но мы понимаем эту проблему, ищем варианты ее решения, – заверил Палиса.

В то же время, высокую эффективность в противодействии реактивным дронам сейчас показывают переносные зенитно-ракетные комплексы и авиация.

Как известно, в последние дни РФ существенно усилила удары реактивными дронами по Украине. Главным направлением удара являются Киев и Киевская область.

Враг нанес значительные разрушения логистическим объектам крупных украинских ритейлеров. В частности, пострадали склады Roshen, Форы, Comfy, а также склад сети Коло, являющейся частью компании Varus.

Кроме того, уничтожен складской комплекс, где сгорели десятки тысяч книг украинских книжных сетей и издательств.

Вечером 28 августа во время атаки РФ произошло попадание в место хранения боеприпасов в селе Мила Бучанского района Киевской области. Началась детонация, были эвакуированы около 400 человек. В данный момент известно о 37 погибших и десятках пострадавших.

29 августа реактивные дроны с утра атаковали Киев, в результате чего погиб двухлетний ребенок.

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