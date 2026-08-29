Силы обороны поразили места запуска БпЛА, комплекс РЭБ и пункты управления РФ
- Силы обороны Украины поразили места хранения и запуска БпЛА, комплекс РЭБ, пункты управления оккупантов в Крыму и Донецкой области.
- В Генштабе ВСУ подтвердили окончательное уничтожение зенитного ракетного комплекса Бук-М3 в Брянской области.
Силы обороны Украины поразили места запуска ударных беспилотников, комплекс радиоэлектронной борьбы и пункты управления российских войск.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Силы обороны поразили места запуска БпЛА и комплекс РЭБ
По информации Генштаба, 28 августа и в ночь на 29 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду военных целей российской армии.
В частности, в районах города Донецка и Гвардейского во временно оккупированном Крыму поражены места хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников.
В Крыму в районе Знаменки поражен комплекс радиоэлектронной борьбы и пункт управления беспилотниками в Берестках Донецкой области.
Как утверждают в Генштабе ВСУ, степень нанесенного ущерба уточняется.
Кроме этого, по результатам анализа дополнительных данных удалось подтвердить уничтожение зенитного ракетного комплекса Бук-М3 в районе Клинцев Брянской области РФ в результате атаки 28 августа.