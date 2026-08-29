Силы обороны Украины поразили места запуска ударных беспилотников, комплекс радиоэлектронной борьбы и пункты управления российских войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны поразили места запуска БпЛА и комплекс РЭБ

По информации Генштаба, 28 августа и в ночь на 29 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду военных целей российской армии.

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В частности, в районах города Донецка и Гвардейского во временно оккупированном Крыму поражены места хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников.

В Крыму в районе Знаменки поражен комплекс радиоэлектронной борьбы и пункт управления беспилотниками в Берестках Донецкой области.

Как утверждают в Генштабе ВСУ, степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме этого, по результатам анализа дополнительных данных удалось подтвердить уничтожение зенитного ракетного комплекса Бук-М3 в районе Клинцев Брянской области РФ в результате атаки 28 августа.

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