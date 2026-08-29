Президент Владимир Зеленский прокомментировал последствия российского удара по селу Мила в Бучанском районе Киевской области. Он сообщил, что первое попадание было зафиксировано в месте хранения боеприпасов для Сил обороны.

Об этом глава государства заявил в субботу, 29 августа.

Российский удар по селу Мила под Киевом: заявление Зеленского

Президент отметил, что с вечера 28 августа и в течение 29 августа получает доклады о ситуации в селе Мила Бучанского района, где после вражеского удара началась детонация.

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– Ужасная ситуация, ужасная небрежность тех, кто хранил взрывчатые вещества просто рядом с людьми. После ситуации в Вишневом еще одно такое преступление – это абсолютно недопустимо, – подчеркнул он.

Зеленский ожидает, что детали трагедии должны быть оперативно предоставлены обществу.

– Первое попадание было в место хранения боеприпасов, которого там точно не должно было быть, – складов Сил обороны. Детонация снарядов, мин, других боеприпасов и дронов. Значительный масштаб, – отметил глава государства.

Президент рассказал, что провел разговор с генеральным прокурором Русланом Кравченко, руководством МВД и СБУ, главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. По его словам, у них есть все необходимое для проведения расследования.

Напомним, вечером 28 августа в результате российской атаки в селе Мила Киевской области произошла детонация. После удара РФ в Бучанском районе вспыхнул масштабный пожар, который сопровождался серией детонаций и привел к человеческим жертвам.

В настоящее время известно о 37 погибших в селе Мила. Среди них – Дмитровский сельский голова Тарас Дидыч, который возглавлял общину с 1994 года. Он погиб, прибыв на место происшествия одним из первых.

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