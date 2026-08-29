Украина и США продолжают работу над долгосрочным оборонным сотрудничеством в сфере беспилотных технологий. В настоящее время процесс находится на этапе испытания украинских дронов американской стороной.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса во время общения с журналистами.

Палиса рассказал о Drone Deal

По словам Палисы, ответственным за направление Drone Deal является глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

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– Сейчас, насколько мне известно, в силу моей вовлеченности в процесс мяч на поле Соединенных Штатов, – отметил Палиса, объясняя текущий этап переговоров.

Он рассказал, что американской стороне предоставили возможность выбрать определенные типы наиболее интересующих ее беспилотников. Образцы разных украинских производителей уже могут быть представлены для испытаний в США.

После завершения тестирования американская сторона должна определиться с конкретными типами заинтересовавших ее дронов.

Что предполагает Drone Deal

Drone Deal – предложенный Украиной формат долгосрочного оборонного сотрудничества с международными партнерами. Его цель – не только поставка готового вооружения, но и совместное развитие военных технологий, производство оружия и обмен практическим опытом.

Концепция подразумевает возможность совместной работы над беспилотниками, ракетами и боеприпасами, а также интеграцию украинских технологий с системами стран-партнеров.

Отдельное направление – технологический обмен. Украина может предложить союзникам свои разработки и опыт их применения в условиях современной войны. В то же время партнеры могут поделиться передовыми технологиями и решениями, в частности в сфере противовоздушной обороны.

Предполагается также создание комплексной системы, которая будет совмещать беспилотные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и компоненты ПВО.

Украина рассматривает Drone Deal как модель совместного создания новых оборонных возможностей, а не просто механизм закупки или передачи вооружения.

Одним из первых партнеров, которому Украина предложила такой формат сотрудничества, стали США.

В марте сообщалось, что Украина предложила США масштабное соглашение по производству дронов на десятки миллиардов долларов. Речь идет о возможном контракте на сумму от $35 до $50 млрд, который мог бы действовать в течение многих лет.

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