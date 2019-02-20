Улицу Проектную в Шевченковском районе Киева переименуют в честь участницы АТО Амины Окуевой, а Искривскую в ​​Соломенском районе – на улицу Джохара Дудаева.

Комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования 19 февраля утвердила результаты общественных обсуждений и поддержала решение о переименовании этих улиц, сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины Умма Саид Исмагилов в Facebook.

По его словам, перед вынесением окончательного голосования на пленарном заседании Киевсовета это решение еще должны утвердить комиссии по самоуправлению и по культуре.

– Надеемся, что все комиссии и депутаты Киевсовета поддержат желание общественности, и в Киеве появятся улицы Амины Окуемой и Джохара Дудаева, – отметил Исмагилов.

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Напомним, 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде в Киеве неизвестные расстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. Женщина погибла, ее муж выжил.

Джохар Дудаев был первым президентом Чеченской Республики Ичкерия, которая боролась за независимость от РФ. Его убили в 1996 году.

Фото: Okuyeva Amina