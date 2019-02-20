Вулицю Проектну у Шевченківському районі Києві перейменують на честь учасниці АТО Аміни Окуєвої, а Іскрівську у Солом’янському районі – на вулицю Джохара Дудаєва.

Комісія Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування 19 лютого затвердила результати громадських обговорень та підтримала рішення про перейменування цих вулиць, повідомив муфтій Духовного управління мусульман України Умма Саїд Ісмагілов у Facebook.

За його словами, перед винесенням на остаточне голосування на пленарному засіданні Київради це рішення ще мають затвердити комісії з самоврядування та з питань культури.

– Маємо надію, що всі комісії та депутати Київради підтримають бажання громадскості, і в Києві з’являться вулиці Аміни Окуємої та Джохара Дудаєва, – зазначив Ісмагілов.

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Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді у Києві невідомі розстріляли автомобіль Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва. Жінка загинула, її чоловік вижив.

Джохар Дудаєв був першим президентом Чеченської Республіки Ічкерія, яка боролася за незалежність від РФ. Його вбили в 1996 році.

Фото: Okuyeva Amina