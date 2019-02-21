Стоимость проезда по первой платной дороге в Украине, которая будет соединять Львов и Краковец, составит не более 7-10 евроцентов за км.

Исполняющий обязанности главы Укравтодора Славомир Новак заявил, что цена платной дороги Львов-Краковец будет составлять не более 7-10 евроцентов за один километр, сообщает УНИАН.

По его словам, даже несмотря на ориентацию на европейские цены, стоимость проезда по украинской дороге будет несколько ниже.

– Средняя стоимость строительства автобана в Европе – 10 млн евро за километр. В Украине, думаю, получится не более 5-6 миллионов евро за километр. Поэтому цена проезда не будет более чем 7-10 евроцентов за километр, – пояснил Новак.

Строительство первой платной автодороги в Украине должно начаться в следующем году.

Читайте: Как нарушают технологии строительства дорог и из чего сделан украинский асфальт

К слову, для обеспечения безопасности движения на дорогах Киева продолжают ремонт аварийно-опасных участков.