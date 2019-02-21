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Сколько будет стоить проезд по первой платной дороге Украины

Стоимость проезда по первой платной дороге в Украине, которая будет соединять Львов и Краковец, составит не более 7-10 евроцентов за км.

Дороги України

Исполняющий обязанности главы Укравтодора Славомир Новак заявил, что цена платной дороги Львов-Краковец будет составлять не более 7-10 евроцентов за один километр, сообщает УНИАН.

По его словам, даже несмотря на ориентацию на европейские цены, стоимость проезда по украинской дороге будет несколько ниже.

– Средняя стоимость строительства автобана в Европе – 10 млн евро за километр. В Украине, думаю, получится не более 5-6 миллионов евро за километр. Поэтому цена проезда не будет более чем 7-10 евроцентов за километр, – пояснил Новак.

Строительство первой платной автодороги в Украине должно начаться в следующем году.

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К слову, для обеспечения безопасности движения на дорогах Киева продолжают ремонт аварийно-опасных участков.

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