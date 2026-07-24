В Украине определили новые принципы и направления дальнейшей работы Совета национальной безопасности и обороны.

Зеленский об определении направлений работы СНБО

Как сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram, Рустем Умеров будет отвечать за коммуникацию с международными партнерами, ведение переговоров, развитие сотрудничества и углубление взаимодействия между разведывательными сообществами Украины и союзных государств.

Он также будет координировать реализацию программ Drone Deals и украинской антибаллистической программы Фрея.

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Учитывая опыт Игоря Клименко в системе Министерства внутренних дел, в деятельности СНБО планируется усилить внутреннее направление. Речь идет о повышении устойчивости государства, координации между оборонными структурами и структурами безопасности, а также противодействии российским киберугрозам и преступным сетям.

— Учитывая опыт Игоря Клименко в системе МВД Украины, в работе СНБО будет увеличен компонент внутренней деятельности ради устойчивости Украины, координации между оборонными структурами и структурами безопасности, а также противодействия таким вызовам, как киберугрозы с российской стороны и деятельность преступных сетей, — добавил глава государства.

Соответствующие указы должны подготовить к подписанию на следующей неделе после запланированных встреч в Соединенных Штатах.

Напомним, ранее сообщалось, что Игорь Клименко должен возглавить СНБО, а с должностью для Рустема Умерова Зеленский еще определяется.

На данный момент Рустем Умеров — действующий секретарь СНБО.

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