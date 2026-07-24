Работа СНБО будет обновлена: Зеленский рассказал о задачах перед Клименко и Умеровым
- В Украине определили новые направления работы СНБО, которые будут касаться международного взаимодействия, оборонных программ и внутренней устойчивости государства.
- Президент Владимир Зеленський рассказал о задачах, которые стоят перед Рустемом Умеровым и Игорем Клименко.
- По его словам, обновления должны усилить СНБО.
В Украине определили новые принципы и направления дальнейшей работы Совета национальной безопасности и обороны.
Зеленский об определении направлений работы СНБО
Как сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram, Рустем Умеров будет отвечать за коммуникацию с международными партнерами, ведение переговоров, развитие сотрудничества и углубление взаимодействия между разведывательными сообществами Украины и союзных государств.
Он также будет координировать реализацию программ Drone Deals и украинской антибаллистической программы Фрея.
Учитывая опыт Игоря Клименко в системе Министерства внутренних дел, в деятельности СНБО планируется усилить внутреннее направление. Речь идет о повышении устойчивости государства, координации между оборонными структурами и структурами безопасности, а также противодействии российским киберугрозам и преступным сетям.
— Учитывая опыт Игоря Клименко в системе МВД Украины, в работе СНБО будет увеличен компонент внутренней деятельности ради устойчивости Украины, координации между оборонными структурами и структурами безопасности, а также противодействия таким вызовам, как киберугрозы с российской стороны и деятельность преступных сетей, — добавил глава государства.
Соответствующие указы должны подготовить к подписанию на следующей неделе после запланированных встреч в Соединенных Штатах.
Напомним, ранее сообщалось, что Игорь Клименко должен возглавить СНБО, а с должностью для Рустема Умерова Зеленский еще определяется.
На данный момент Рустем Умеров — действующий секретарь СНБО.