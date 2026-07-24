В субботу, 25 июля, в разных регионах Украины не планируют применять графики отключения электроснабжения.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Графики отключения света на 25 июля не будут действовать

По информации Укрэнерго, в течение 25 июля не прогнозируются почасовые графики отключения электричества.

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Однако в компании просят потребителей перенести пользование мощными электроприборами в период с 10:00 до 16:00, когда больше всего работают солнечные электростанции.

В то же время в Укрэнерго призывают граждан рационально потреблять электричество по всем областям.

В компании рассказали, что Россия продолжает атаковать объекты гражданской энергетической инфраструктуры Украины.

В частности, на утро были обесточены в Черниговской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях в результате российских ударов.

Энергетики начали проводить аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей.

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